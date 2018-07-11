Роберто Мартинес: французы оказались удачливее нас

Первым финалистом чемпионата мира по футболу стала сборная Франции, обыгравшая с результатом 1:0 команду Бельгии. При этом тренер бельгийцев Роберто Мартинес не считает, что его команда была слабее.

"Матч был очень сложным. Второй тайм начали в хорошем темпе и сильнее соперника. Игра была равной. Французы хотели использовать контратаки, а мы контролировали мяч. Отдам должное французам, они хорошо оборонялись. Все равно горжусь игроками, отдали все силы, которые у них были. Владели мячом 60 процентов времени, Франция не была сильнее психологически. Разница между нами – в сантиметрах. в том, что одной из них больше сопутствовала удача. А в таких случаях все может решить один гол", — приводит слова Мартинеса "Спорт-Экспресс".

Возглавляющий сборную Бельгии испанский специалист считает, что его команде не хватило дисквалифицированного правого защитника Тома Менье. " Он вездесущий. Футболист, прорывы которого очень важны для нашей игры. Да, нам не хватило Менье, но нужно справляться с потерями".

Роберто Мартинес заверил, что его команда будет бороться ха бронзовые медали. " Сейчас сложные эмоции. Мы разочарованы, потому что проиграли в полуфинале. Мы должны бороться за бронзу, но это будет сделать очень сложно".