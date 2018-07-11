В бразильской тюрьме совершен массовый побег

Из тюрьмы, расположенной на севере Бразилии в штате Пара, совершили побег, как минимум, 17 заключенных.

По данным местных СМИ, беглецам удалось прорыть тоннель под стеной пенитенциарного учреждения, по которому одну из камер тюрьмы покинули 25 человек, восемь из которых были пойманы спустя несколько часов. Поиски остальных бежавших продолжаются, передает ТАСС.

Известно, что тюрьма, из которой был совершен массовый побег, рассчитана на содержание 120 заключенных, однако в момент инцидента там отбывали наказание не менее 208 человек.