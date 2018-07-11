Владимир Путин поздравил Эммануэля Макрона с победой сборной Франции

Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил французского коллегу Эммануэля Макрона и всех французских болельщиков с победой сборной Франции в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу.

Российский лидер связался по телефону с президентом Франции сразу после завершения полуфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии.

Кроме того, Владимир Путин приветствовал по телефону короля бельгийцев Филиппа, который также присутствовал на матче. В ходе разговора президент России Путин отметил, что бельгийская сборная на протяжении всего турнира демонстрировала высококлассный футбол.

Как сообщалось, во вторник, 10 июля, в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции одержала верх над командой Бельгии, выиграв со счетом 1:0, напоминает ТАСС.