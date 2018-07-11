Испепеляющая жара унесла жизни десятков канадцев

Как сообщают канадские СМИ, в провинциях Квебек и Онтарио жертвами аномальной жары могли стать более 70 человек. По поступившей ранее информации, в провинции Квебек высокая температура воздуха стала причиной гибели 54- человек, в том числе, 34-х — в Монреале. Большинству жертв 60 и более лет.

Представитель министерства здравоохранения Монреаля Милен Дрюон сообщила, что в зоне риска находятся лица с хроническими заболеваниями, имеющие психические расстройства граждане, одинокие люди и горожане, проводящие много времени в помещениях без кондиционера, передает ТАСС.

По данным Национального метеобюро Канады, с 29 июня текущего года в южной части провинций Квебек, в провинции Онтарио, а также в атлантических регионах страны установилась экстремально жаркая погода: в течение дня воздух прогревался до 30-40 градусов выше нуля по шкале Цельсия.