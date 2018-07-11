Тибо Куртуа: этой сборной Бельгии будут гордиться

Сборная Бельгии не смогла пробиться в финал чемпионата мира по футболу. В полуфинале бельгийцы уступили французам с результатом 0:1 и теперь будут бороться за третье место.

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа хоть был огорчен проигрышем своей команды, при этом высоко оценил игру бельгийцев. "Мы довольны своей игрой, сейчас нужно абстрагироваться от этого результата и готовиться к матчу за третье место. Но, конечно, мы не на 100 процентов довольны, потому что будем бороться только за бронзу. Рассчитывали на игру в финале. Сложно будет выйти на поле в субботу. Победитель на стадии полуфинала определяется по нюансам. Я доволен своим вкладом на этом турнире. Мы постараемся занять третье место на чемпионате мира. У нас не то поколение, которое было в 1986 году. Думаю, через 20-30 лет нами тоже будут гордиться. Надеюсь, что мы сможем в будущим добиться успехов, мы еще молоды", — приводит слова Куртуа "Спорт-Экспресс".

Защитник Ян Вертонген считает, что бельгийцы были достойны выхода в финал. " Франция была очень хороша в обороне, это позволило им победить всего лишь за счет одного реализованного момента. Думаю, у Бельгии по-прежнему шикарная команда. Нам нужно продолжать развиваться. Эта команда заслужила большего, чем полуфинал. Теперь нам остается только отдать все силы в матче за бронзовые медали".

Защитник Венсан Компани уверен, что у сборной Бельгии еще будут шанс совершить что-то великое. " Посмотрим, в футболе всегда может выпасть еще один шанс. Такое предубеждение может существовать, и иногда игроки оправдываются этим. В любом случае у нас талантливая команда, мы должны извлечь опыт".