Скотленд-Ярд: связать отравления в Солсбери и Эймсбери практически невозможно

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу сообщил, что ведущие расследование инцидента в Эймсбери следователи признали, что им вряд ли удастся официально доказать его связь с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

При этом представитель Скотленд-Ярда подчеркнул, что сомнения в том, что в случае с отравлением Скрипалей в Солсбери и Дон Стерджес и Чарльза Роули в Эймсбери речь идет о применении одного и того же отравляющего вещества. "Научно-техническая лаборатория министерства обороны в Портон-Дауне уже установила со всей ясностью, что это то же самое нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое убило Дон и отравило Сергея и Юлию Скрипаль, Чарли Роули и полицейского Ника Бейли", — цитирует высказывание Нила Басу ТАСС.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда пояснил отсутствие возможности связи двух инцидентов с тем, что сотрудникам полиции так и не удалось найти контейнер, при контакте с которым получили отравление Стерджес и Роули. При этом Нил Басу признал, что ему самому сложно поверить в то, что эти два случая отравления не связаны, так как это очень редкое вещество, к тому же запрещенное международным сообществом.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери были госпитализированы в критическом состоянии 44-летняя Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули. Спустя несколько дней женщина скончалась. Ранее ведущее расследование инцидента контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что пострадавшие подверглись воздействию "Новичка" — того же нервно-паралитического вещества, которым в марте текущего года были отравлены в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил ответственность за этот инцидент а Москву, Россия же неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к произошедшему.