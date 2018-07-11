Юго Льорис: мы испытываем невероятные чувства

Сборная Франции вышла в финал чемпионат мира по футболу, обыграв в полуфинальной встрече команду Бельгии с результатом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил защитник французов Самюэль Юмтити.

Вратарь и капитан французской сборной Юго Льорис заявил, что испытывает невероятные чувства от выхода своей команды в финал мирового первенства. " "Испытываю сумасшедшие, невероятные чувства! Мы проиграли два года назад один финал (чемпионата Европы), поэтому сейчас очень важно крепко стоять на ногах, оставаться на земле. С тех пор в команде произошло много изменений, многие игроки тогда были в составе, а сейчас в него не попали. Но есть и такие, как я – люди, у которых есть этот опыт. Надо применить его и сделать сейчас нашим преимуществом", — приводит слова Льориса РИА Новости.

19летний нападающий французской сборной Килиан Мбаппе считает, что матч с бельгийцами был для его команды самым сложным на турнире. " "Главное, что мы забили гол. Это был самый сложный матч на турнире, у Бельгии другая тактика, нежели у остальных. У них очень хорошие игроки. Мы счастливы, выложились по полной. Меня часто критикуют? Каждый пусть думает то, что хочет. Если я кого-то обидел, извините. У бельгийцев очень крепкие игроки, с ними тяжело играть. На этом чемпионате Бельгия играла очень хорошо".

Килиана поддержал его партнер по нападению Антуан Гризманн. " У бельгийцев очень сильная и очень талантливая команда, с которой нам пришлось нелегко первые несколько минут, когда нас очень выручил голкипер Юго Льорис, но угловой позволил нам повести в счете и мы провели хорошо оставшуюся часть матча. Сейчас просто счастлив, хочу увидеться с семьей, переключиться и завтра посмотреть полуфинал, увидеть с кем будем играть. Мы ставили себе задачу выиграть семь матчей на этом чемпионате мира. Остался один — самый важный",.-

Еще один французский нападающий Оливье Жиру пока еще не забивал на чемпионате мира. Однако он надеется исправить этот недостаток в финальном матче. " Это просто детская мечта, мы так гордимся тем, что нам удалось пройти в финал, порадовать близких, Францию. Сегодня пришлось сложно, но мы это сделали. Я помню 1998 год, голову Зизу (Зинедина Зидана) на Триумфальной арке, надеюсь, у нас тоже будет возможность поделиться нашей радостью со всеми в воскресенье. Надеюсь, что мне удастся забить в финале, уверен в своих шансах сделать это".

Финал чемпионата мира пройдет в Москве, на стадионе "Лужники" 15 июля. Канал "Россия 1" и Вести.Ru будут вести прямую трансляцию решающей встречи.