На Аляске потерпел крушение небольшой пассажирский самолет

В горном районе американского штата Аляска потерпел крушение выполнявший чартерный рейс самолет с десятью пассажирами и пилотом на борту.

В результате инцидента несколько пассажиров получили ранения и были госпитализированы в местную больницу. Причины авиапроисшествия выясняются, передает РИА Новости.