Знаменитый режиссер Бессон вновь оказался в центре секс-скандала

Люка Бессона снова обвиняют в домогательствах. Причем сразу несколько женщин. Как сообщает издание "Голливуд Репортер", ассистентка известного кинорежиссера заявляет, что он постоянно требовал от неё интима, когда они вдвоём оказывались в лифте. Еще две неназванные коллеги Бессона уверяют, что он часто "ведёт себя неуместно". А одна актриса рассказала, что была вынуждена сбежать с кастинга буквально "на четвереньках".

Люк Бессон все обвинения отвергает. Его адвокат и вовсе назвал слова женщин "обвинениями из разряда фантастики". Кинорежиссер уже не первый раз оказывается в центре секс-скандала, напоминает телеканал "Россия 24". В мае актриса Сан Ван Рой заявляла, что Бессон подсыпал ей в чай наркотики, а затем изнасиловал. Однако экспертиза не нашла в её крови следов запрещённых веществ.