Украина продолжает запрещать российскую литературу

Все книги — в огонь. Не как в средневековой Европе, конечно, а только на уровне закона. Киев собирается ввести новые санкции на интеллектуальную продукцию из России. По инициативе Госкомтелерадио Украины, под запрет могут попасть 12 издательств и веб-сайтов. По мнению ведомства, они выпускают "антиукраинскую литературу". Полный перечень комитет пока не обнародовал, отмечает телеканал "Россия 24". Уточнил только, что вредными считают, например, книги Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова и Александра Дугина. Список уже направили в органы безопасности.