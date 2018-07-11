Число жертв наводнений в Японии достигло 179

По последним данным, жертвами ливней и наводнений в Японии стали уже, как минимум, 179 человек, более 50-ти числятся пропавшими без вести. Премьер-министр страны Синдзо Абэ отправился в одну из префектур оценить ущерб от стихии.

Как сообщалось, мощные дожди обрушились на Японию на прошлой неделе из-за тайфуна "Прапирун", напоминает телеканал "Россия 24". В некоторых районах выпало более 1000 миллиметров осадков, реки вышли из берегов, начались оползни.

Тысячи людей оказались заблокированы в затопленных населенных пунктах. На дорогах — транспортный коллапс. Ряду крупных предприятий, включая автоконцерны Mazda и Mitsubishi, пришлось остановить работу. Власти Японии обещают выделить на помощь пострадавшим около 18-ти миллионов долларов.