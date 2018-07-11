На Китай обрушился тайфун "Мария"

На прибрежные районы Восточного Китая обрушился тропический супертайфун "Мария", скорость ветра в эпицентре которого достигала 187-ми километров в час. В настоящее время тайфун несколько утратил силу, но продолжает двигаться вглубь материка, где впервые за год был объявлен "красный" уровень опасности.

Из оказавшихся в центре циклона районов эвакуировано 350 тысяч жителей, приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки, передает телеканал "Россия 24". Минувшей ночью тайфун "Мария" прошел через северные районы Тайваня, где и вызвал перебои в энергосетях. Местные власти приняли решение прекратить в опасных районах занятия в школах.