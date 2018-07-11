Работу московского общественного транспорта продлили на 2 часа

В ночь на 12 июля в связи с проведением позднего футбольного матча на столичном стадионе "Лужники" Московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать до 03:00.

Как сообщалось, 11 июля в Москве состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Начало встречи в 21:00, напоминает ТАСС.

Также до 03:00 продлена работа шаттлов с2, с3, с8 до фан-фестов и 45-ти маршрутов наземного транспорта. Кроме того, во время матча и в момент убытия со стадиона болельщиков возможны изменения в режиме работы станций, расположенных возле фан-фестов: "Университет", "Ломоносовский проспект", "Воробьевы горы", "Спартак" и "Тушинская".