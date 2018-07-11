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11 июля 201808:24

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Сергей Мальгавко/ТАСС

На юго-востоке Московской кольцевой автодороги столкнулись пять автомобилей.

Массовая авария произошла в районе 23-го километра МКАД. В результате пострадали пять человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, один из пострадавших был эвакуирован с помощью санитарного вертолета. В полете пациента сопровождала авиамедицинская бригада. В ведомстве напомнили, что во время проведения чемпионата мира по футболу экипажи санитарных вертолетов несут дежурство не только днем, но и ночью.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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