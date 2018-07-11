Гурбангулы Бердымухамедов спел с внуком рэп

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, сыграл на синтезаторе и спел песню в стиле рэп со своим внуком, передает РИА Новости. В настоящее время Бердымухамедов отдыхает на туркменском побережье Каспийского моря.

Он написал стихотворение "Спортивный Туркменистан", а его внук Керимгулы перевел его на английский язык и написал музыку.

Под собственный аккомпанемент — президент на синтезаторе, а внук на гитаре — они спели новую песню в стиле рэп. Куплеты песни пели по очереди – президент на туркменском, а внук на английском языке. Песня "Спортивный Туркменистан" посвящена международному авторалли "Амуль-Хазар 2018", который состоится в сентябре, а также достижениям туркменского спорта и красоте природы.

Как сообщалось ранее, Гурбангулы Бердымухамедов лично спроектировал и собрал раллийный автомобиль, после чего испытал его возможности в тестовых заездах.