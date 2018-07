Бензовоз на полном ходу врезался в пассажирский автобус в Иране

Пассажирский автобус и грузовик, перевозивший нефтепродукты, столкнулись рано утром на западе Ирана. Оба транспортных средства загорелись. По официальным данным, погибли 13 человек. Однако жертв может быть гораздо больше. Местные блогеры пишут, что погибли более тридцати.

По неподтвержденным данным, среди погибших — 17 человек, находивших в автобусе (14 пассажиров, два водителя и один помощник), а также 15 прохожих. В "Твиттере" опубликованы фотографии с места страшной аварии.

Тasnim News Agency сообщает подробности аварии. Бензовоз врезался в автобус, когда тот остановился, чтобы посадить еще несколько пассажиров. После столкновения произошел сильный взрыв, от которого пострадали три машины и один небольшой грузовик. По сообщению пожарных, в результате инцидента сгорело 18 тысяч литров топлива. Власти провинции, в которой произошло ДТП, объявили трехдневный траур.

#BREAKING

(8)

Sanandaj, W #Iran

July 11 — Early Tuesday morning local time

A more distant view of the horrific truck-bus collision.

At least 27 people are reported dead.#IranUpdate pic.twitter.com/9ulFUe1WXn