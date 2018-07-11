Лондонский "Челси" объявит о назначении Сарри 11 июля

11 июля лондонский "Челси" собирается объявить о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника итальянского "Наполи" Маурицио Сарри. Днем ранее представители двух клубов провели успешные переговоры и пришли к соглашению.

По информации РИА Новости, руководство "Челси" убедило итальянцев отпустить Сарии, включив в сделку переход в стан "синих" игрока неаполитанцев Жоржиньо.

За 26-летнего полузащитника лондонцы заплатят 57 миллионов евро. Кроме того, "Челси" придется раскошелиться и на выплату бонусов в размере 8 миллионов.