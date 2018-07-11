В Орле похищен владелец агрохолдинга "Орловская Нива" Сергей Будагов.

По данным следствия, 10 июля неизвестные преступники остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором находился Будагов и его водитель. Угрожая оружием, они вывезли их в район Лужковского кладбища. Затем водителя связали и оставили в салоне автомобиля.

Будагова пересадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Как сообщает "Интерфакс", по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

В состав холдинга "Орловская Нива" входят молочный комплекс, птицефабрика, два маслозавода, мясокомбинат, хлебозавод и другие предприятия. Также холдингу принадлежит 30 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Сергей Будагов купил "Орловскую Ниву" у региона за 14 миллионов рублей во время губернаторства Александра Козлова. Его преемник Вадим Потомский засомневался в законности сделки, но Будагов сумел выиграть все арбитражные суды. Позже на него завели уголовное дело о даче взятки главе департамента госимущества области Андрею Синягову. На суде предприниматель был оправдан.