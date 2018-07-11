Шойгу: США готовятся выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности

США готовятся выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), аргументируя это беспочвенными обвинениями в адрес России. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale.

"Причиной такого шага называют якобы нарушение договора Россией, — заявил Шойгу. — Идут какие-то невнятные и голословные обвинения в наш адрес. Но фактов нет, одни заявления".

Глава Минобороны РФ также подчеркнул, что именно США прямо нарушают этот договор, разместив в Европе свои установки вертикального пуска Mk-41, пригодные для запуска крылатых ракет "Томагавк". В радиусе поражения данных ракет — почти вся европейская часть России.

Вашингтон считает Россию угрозой американскому доминированию, убежден российский министр. "Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы", — отметил он.