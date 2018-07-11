Россия зеркально ответит на высылку дипломатов из Греции

Москва ответит зеркально на высылку двух российских дипломатов из Афин. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

"По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", — сказали "Интерфаксу" в российском дипведомстве.

Ранее стало известно, что Афины решили выслать двух российских дипломатов. Еще двум запрещен въезд в страну. Их обвиняют во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности. По данным газеты "Катимерини", дипломаты якобы пытались подкупить чиновников, в том числе, по поводу соглашения между Грецией и Македонией вокруг названия.

В июне Афины и Скопье подписали компромиссное соглашение о новом названии Республики Македония. Теперь страна называется Республика Северная Македония. Документ устраивает не всех. И в Греции, и в Бывшей Югославской Республике немало тех, кто обвиняет правительства своих стран в предательстве национальных интересов.