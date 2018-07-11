Марин Ле Пен предложила России вступить в НАТО

Лидер французской политической правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает необходимым создание руководством НАТО новой миссии по борьбе с терроризмом. Политик заявила, что Россия также должна принять участие в этой миссии.

"Чему служит НАТО после распада СССР? Вот реальный вопрос​​​. Можем ли наделить альянс новой миссией — борьбы с исламизмом и терроризмом?" — написала Ле Пен на странице в Twitter.

Как напоминает РИА Новости, двухдневный саммит НАТО начинается 11 июля в Брюсселе. Саммит обсудит вопрос о распределении финансирования в альянсе, борьбу с терроризмом, а также углубление сотрудничества с Европейским Союзом и модернизацию НАТО.