Бэйл захотел остаться в "Реале" после ухода Роналду в "Ювентус"

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл выразил желание остаться в клубе. Причиной тому стал переход Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", о чем было объявлено ранее.

Как только подтвердилась информация об уходе знаменитого португальца из "Королевского клуба", валлийский нападающий довел до сведения руководства о намерении остаться в составе "сливочных", сообщает AS.

Гарет Бэйл долгое время был в тени Роналду, с которым у форварда не сложились отношения. Теперь же он надеется получить гораздо больше игрового времени.