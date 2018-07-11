В Москве на Ленинградке строители выкопали два снаряда

На севере Москвы во время проведения строительных работ рабочие обнаружили два снаряда, передает ТАСС.

По информации экстренных служб, снаряды были найдены в ходе земляных работ по адресу: Ленинградское шоссе, 53. Территория обнаружения оцеплена, на месте работают саперы и сотрудники МЧС.