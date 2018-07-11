Гендиректор "Союзплодоимпорта" возглавил Росалкогольрегулирование

Дмитрий Медведев назначил Игоря Алешина руководителем Росалкогольрегулирования вместо Игоря Чуяна. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабинета министров​​​.

Как уточняет РИА Новости, вторым документом Игорь Чуян освобожден от должности руководителя Росалкогольрегулирования по его просьбе.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.

Ранее Игорь Алешин занимал пост гендиректора "Союзплодоимпорта".