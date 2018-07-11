11 июля 201811:28
Гендиректор "Союзплодоимпорта" возглавил Росалкогольрегулирование
Дмитрий Медведев назначил Игоря Алешина руководителем Росалкогольрегулирования вместо Игоря Чуяна. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабинета министров.
Как уточняет РИА Новости, вторым документом Игорь Чуян освобожден от должности руководителя Росалкогольрегулирования по его просьбе.
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) осуществляет функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в этой сфере.
Ранее Игорь Алешин занимал пост гендиректора "Союзплодоимпорта".
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