Найден способ мотивировать ребёнка к изучению второго языка

Заинтересованы ли школьники в изучении второго иностранного языка? От чего зависит их мотивация и как на неё повлиять? Учёные Казанского федерального университета и других российских научных центров провели исследование, чтобы ответить на эти вопросы.

"На первом этапе исследования мы изучали опыт преподавателей иностранных языков, которые учат двум или более языкам, – пояснила соавтор исследования Чулпан Громова. – 138 девятиклассников, изучающих немецкий язык как второй иностранный, приняли участие в опросе на выявление уровня мотивации".

Оказалось, что с мотивацией у учащихся далеко не всё гладко.

"Опыт показывает, что подростки в большинстве случаев смотрят на языки как на трудный и скучный предмет и стараются отказаться от предмета, который ошибочно воспринимается как бесполезный", – делится Громова результатами.

Выяснив эту печальную истину, авторы взялись за разработку особых учебных заданий. В процессе их выполнения у школьника должна была повышаться мотивация к обучению языку.

"Набор задач и заданий разрабатывался для индивидуальной или групповой работы и фронтальной работы", – уточняет Громова.

Исследователи выявили пять уровней мотивации. Для каждого из них были сформулированы свои задачи и свои способы их решения. Уровни нумеровались от высшего к низшему: пятый уровень считался характерным для новичка, а первый — для "продвинутого" школьника.

На низшем, пятом уровне основной мотивацией было успешно выполнить задание учителя и получить в связи с этим положительные эмоции. Здесь ученику давались задания на подражание ("делай по образцу").

Четвёртой "ступенью пьедестала" считалось изучение языка для собственного удовольствия. Здесь школьников вовлекали в игровые формы обучения. Использовались загадки, песни, воображаемые ситуации и так далее.

Третий уровень связывался с ролью языка в социальной жизни. Внимание ученика обращалось на то, что он помогает общаться, заводить новых друзей и так далее. Одновременно предоставлялись чёткие критерии оценки успехов в чтении, письме и разговоре.

На "второй ступени" требовалось мотивировать учащихся к достижению формальных уровней, закреплённых в документах об образовании. Для этого их знакомили с образовательными стандартами и учебными планами. При этом ученику предлагалось самому выбрать уровень, содержание и способ выполнения задания, который поможет ему достичь заявленной цели.

Наконец, на первом уровне важно было поддержать стремление ученика к дальнейшему самообучению и помешать возникновению "антимотивации". Для этого использовалось общение с носителями языка, чтение газет и классической литературы, обращение к электронным образовательным ресурсам.

Важно, что мотивирующие задания были созданы для самого разного начального уровня знаний. По мысли авторов, мотивацию к изучению языка можно и нужно повышать независимо от того, насколько ученик уже владеет этой премудростью. Измерения показали, что использование этих наработок действительно повышает интерес учащихся ко второму языку.

"В ходе исследования нами был обоснован научный и методологический подход к развитию мотивации школьников для обучения второму иностранному языку", – подводит итоги Громова.

Работа проводилась в республике Коми и Кировской области в 2016 и 2017 годах. Научная статья опубликована в журнале Linguae.

Напомним, что к 2020 году во всех российских школах должно быть обеспечено преподавание двух иностранных языков. На этот счёт есть с приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года. А в 2022 году станет обязательным ЕГЭ по иностранному языку.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о самом подходящем возрасте для изучения иностранного языка, о том, как в этом процессе помогают физические нагрузки, а также о роли такого рода образования в борьбе со старческим слабоумием.