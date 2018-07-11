Ярош создает на Украине школу юных диверсантов и призывает уничтожить Россию

Известный своими экстремистскими взглядами депутат Верховной рады Украины — бывший лидер "Правого сектора" (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош объявил о наборе подростков в школу диверсантов, сообщает "Россия 1".

"Рекламный ролик" организации "Юный доброволец" Ярош со сподвижниками выложили в Сети.

Из него следует, что цель этой школы юных диверсантов – готовить украинских детей "к войне на уничтожение России". В этой организации планируется учить школьников собирать оружие, стрелять, ориентироваться на местности и переносить раненых.

Накануне сайт Украина.ру привел цитату Яроша из поста в его "Фейсбуке", где депутат Верховной рады призывает "разрушить геополитическое чудовище" в лице России.