Мужчине удалось сбежать от дикого медведя: видео

В городе Тында Амурской области дикий медведь испугал работника локомотивного депо. Мужчина успел скрыться в здании и закрыть дверь.

По данным телеканала "Россия 1", инцидент запечатлела камера наблюдения.

Сейчас медведя удалось отогнать в лес. Специалисты утверждают, что возраст хищника составляет около пяти лет. Вес медведя оценивается приблизительно в сотню килограммов.