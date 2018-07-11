Екатеринбургские коллекторы угрожают многодетной семье заразить детей СПИДом

В Екатеринбурге коллекторы угрожают многодетной семье заразить детей СПИДом.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что на ее странице в социальных сетях стали появляться угрозы от коллекторов. В частности, они обещали заразить ее детей СПИДом, если долг не будет выплачен​​​. В 2013 и 2014 годах ее муж взял кредиты в банке, но не смог выплатить, так как потерял работу. Из-за этого банк передал право требования долга коллекторскому агентству.

По данному факту следственные органы проводят проверку, устанавливаются люди, от которых поступали угрозы.

Официальный представитель ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что ситуация взята под контроль. Если факты найдут свое подтверждение, последуют меры реагирования.

10 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект о проведении административных расследований в случае выявления правонарушений нелегальными коллекторами.