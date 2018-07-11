Отец Дениса Черышева возглавил ФК "Нижний Новгород"

Экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Черышев стал главным тренером клуба "Нижний Новгород", выступающего в Футбольной национальной лиге. Ранее он возглавлял нижегородскую "Волгу", саранскую "Мордовию" и павлодарский "Иртыш", а также работал в тренерском штабе испанской "Севильи".

"Для меня большая честь и ответственность возглавить ФК "Нижний Новгород". Благодаря чемпионату мира по футболу команда будет выступать на новом прекрасном стадионе, в городе появились самые современные условия для развития футбола, о которых раньше можно было только мечтать", — цитирует отца Дениса Черышева РИА Новости.

Российский специалист сообщил, что хочет, чтобы игра его новой команды привлекла на стадион как можно больше людей.

Напомним, что полузащитник сборной России Денис Черышев стал с четырьмя мячам лучшим бомбардиром национальной команды на чемпионате мира.