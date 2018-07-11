Момент аварии с Джорджем Клуни попал на видео

Сегодня, 10 июля, итальянское издание Corriere Della Sera опубликовало видео с моментом аварии Джорджа Клуни. Американский актер и режиссер, катаясь по шоссе на острове Сардиния в Италии, врезался на своем мотоцикле в поворачивающий микроавтобус на скорости около 100 километров в час.

Голливудскую звезду оперативно доставили в больницу с подозрением на травмы головы, однако актеру повезло, и он отделался лишь несколькими синяками и ушибом ноги.

В Италию Джордж Клуни прибыл на съемки сериала по мотивам романа Джозефа Хеллера "Уловка-22. Врачи обещают, что к своей работе актер сможет вернуться в самое ближайшее время.