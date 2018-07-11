Опрос показал: все больше россиян верит в существование злого мирового правительства

ВЦИОМ провел опрос, результаты которого показали: две трети россиян верят в существование так называемого "мирового правительства". При этом три четверти опрошенных убеждены, что оно враждебно настроено по отношению к России.

Интересно, что за последние четыре года увеличилось число тех, кто верит в "мировое закулисье", однако обосновать аргументы в пользу его существования четко не могут. Так, если в 2014 году в "мировое правительство" верили 45 процентов, то в 2018-м уже 67 процентов россиян.

При этом молодежь настроена более скептически, чем старшее поколение. Если среди 18-24-летних опрошенных не верят в существование некой организации, контролирующей мировые процессы, 45 процентов, то среди людей от 60-ти и старше – только 16 процентов.

Как правило, люди считают, что в "мировое правительство" в первую очередь входят олигархи, финансисты, банкиры – так считают 23 процента тех, кто разделяющих гипотезу о его существовании.

Главной же его целью 30 процентов респондентов считает власть, влияние и управление всеми людьми на Земле.