В Дагестане раскрыт "медицинский" картель, освоивший 7 миллиардов

Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) раскрыт первый картель в Дагестане. По предварительным данным, его участники получили доходы на сумму 7 миллиардов рублей на закупках медикаментов и медтехники, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе проверок в Министерстве здравоохранения республики, ООО "Медфармаснаб", ООО "РегионФарма", ООО "Дагмедтехника", ООО "Глобалмедтех" ФАС России возбуждено антимонопольное дело в отношении Минздрава республики Дагестан и участников картельного соглашения.

Следственным управлением МВД по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье "Ограничение конкуренции" УК РФ.

В пресс-службе отметили, что картель удалось выявить после того, как сотрудники антимонопольной службы прибыли в Дагестан по приглашению врио главы республики Владимира Васильева.