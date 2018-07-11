"Ювентус" продаст Игуаина и Ругани из-за покупки Роналду

Руководство туринского "Ювентуса" собирается компенсировать потраченные на покупку нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду деньги. Итальянцы планируют продать футболистов клуба Гонсало Игуаина и Даниеле Ругани.

"Старая синьора" хочет выручить за трансфер Игуаина 70 миллионов евро, сообщает "Спорт-экспресс". Правда, аргентинский форвард не очень удачно выступил на чемпионате мира в России.

Стоит отметить, что потенциальным покупателем обоих игроков "Ювентуса" выступает лондонский "Челси", который в самое ближайшее время возглавит экс-наставник "Наполи" Маурицио Сарри.