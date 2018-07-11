Американец снял на видео катающуюся на стеклоочистителях ворону

В США водитель по имени Дастин Сков, отправившийся выпить в Айове свой утренний кофе, снял на видео ворону, балансирующую на работающих щетках стеклоочистителей.

Упрямая птица отказывалась улетать с насиженного места до последнего: ей не помешало ни движение автомобиля, ни включение "дворников".