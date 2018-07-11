Владимир Путин прибыл на Валаам

Владимир Путин прилетел в Карелию — на остров Валаам, где 11 июля отмечают день памяти основателей Спасо-Преображенского Валаамского монастыря — преподобных Сергия и Германа.

Президент побывал на божественной литургии, которую провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Путин также пообщался с прихожанами и поздравил их с праздником, а после службы прогулялся по территории монастыря в сопровождении Патриарха, сообщает "Россия 24".

Валаам — самый большой из нескольких десятков островов архипелага в северной части Ладожского озера, а в Валаамский монастырь ежегодно приезжают больше 100 тысяч паломников и туристов.

Это уже не первый визит Владимира Путина на святой остров в Карелии: такие визиты первого лица государства в этот день уже стали традицией. Ровно год назад — 11 июля 2017 года — Путин тоже посещал Валаам, где провел здесь два дня, напоминает ТАСС. Как отметил тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря на Валааме. По словам Пескова, Путин "и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов".

В начале 2018 года на телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Андрея Кондрашова "Валаам" – про архипелаг в Ладожском озере, где веками в суровых условиях Севера живут монахи Валаамского ставропигиального мужского монастыря.

В нем президент России рассказал о своем отношении к этому святому для всех православных месту.