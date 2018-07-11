"Игра престолов": Кит Харингтон попрощался с Джоном Сноу

Известный зрителям по роли Джона Сноу актер Кит Харингтон объявил об официальном завершении съемок сериала "Игра престолов". Прощальный снимок актер выставил в Instagram.

"Съемки "Игры престолов" окончательно завершены", — подписал Кит Харингтон, добавив грустные смайлы в конце.

Как сообщает телеканал "Россия 24", восьмой сезон "Игры престолов" станет последним. Ранее с сериалом и своими персонажами успели попрощаться актрисы Мейси Уильямс и Эмилия Кларк.

Выход восьмого сезона "Игры престолов" планируется летом 2019 года. По данным РИА Новости, сезон будет состоять из шести эпизодов длительностью более часа каждый. Многие актеры уже заявили, что восьмой сезон станет самым кровавым за всю историю сериала.