Тема:
Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 1 час назад
Мультивитамины не уберегут от развития сердечно-сосудистых заболеваний
Мультивитамины и минеральные добавки не улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и не защищают от сердечного приступа и инсульта. К такому выводу пришли учёные, проведя крупное метаисследование.
Не так давно были опубликованы результаты другого метаанализа, в который вошли данные 179 различных клинических испытаний. Тогда эксперты заключили, что большинство распространённых витаминных добавок не приносят какую-либо пользу здоровью.
Специалисты изучали данные по всем причинам смерти, а авторы недавней работы сфокусировались на конкретных вопросах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
После тщательного изучения научной литературы учёные нацелились на 18 конкретных исследований (он и вошли в метаанализ). В общей сложности специалисты получили данные о здоровье свыше двух миллионов пациентов, средний срок наблюдений за которыми составил 12 лет.
Результаты оказались достаточно убедительными: не было найдено никаких доказательств, предполагающих, что поливитаминные или минеральные пищевые добавки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца или инсульта.
"Исключительно сложно убедить людей, включая исследователей в области питания, признать, что поливитаминные и минеральные добавки не предотвращают сердечно-сосудистые заболевания", — говорит руководитель исследования Джунсок Ким (Joonseok Kim) из Университета Алабамы в Бирмингеме.
Он надеется, что результаты исследования "помогут снизить шумиху вокруг мультивитаминных и минеральных добавок и побудить людей использовать проверенные методы снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: употребление большого количества фруктов и овощей, физические упражнения и отказ от табака".
Известно, что огромное количество людей используют по крайней мере один витамин или минеральную пищевую добавку. Но, как показало исследование, большая часть последних бесполезна.
По мнению экспертов, в прошлом, когда рацион питания был более скудным, наблюдалось много заболеваний, возникающих только лишь по причине дефицита витаминов.
Между тем рацион питания современного человека более разнообразен. И теперь подобные заболевания достаточно редки, а наиболее часто встречающиеся недуги имеют многофакторную причину. Так что маловероятно, что ежедневная пищевая добавка как-то скажется на здоровье, предполагают учёные.
Важно отметить, что авторы исследования не говорят о том, что дополнительные минералы и витамины бесполезны в клинических случаях, когда пациенту крайне нужны такие добавки. Но для здорового взрослого человека без специфического диагностированного дефицита употребление витаминных добавок ни к чему не приведёт.
Как говорит Ким, приём поливитаминов и минеральных добавок в умеренных дозах редко вызывает прямой вред.
"Мы же призываем людей беречь здоровье сердца за счёт понимания индивидуальных рисков развития сердечных заболеваний и взаимодействия с медицинским сотрудником для создания плана, использующего проверенные меры по снижению риска", — отмечает он, добавляя, что существует множество более эффективных способов поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
Он напоминает, что к ним относятся здоровое питание, физические упражнения, отказ от курения, контроль артериального давления и нездорового уровня холестерина, а также, при необходимости, медицинское лечение.
Авторы работы представили результаты своего исследования в статье, опубликованной в научном издании Cardiovascular Quality and Outcomes.
К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что кальций и витамин D не защитят от перелома костей. Впрочем, нельзя сказать, что витамины не приносят никакой пользы. Так, специалисты выяснили, что витамин D поможет предотвратить развитие ревматоидного артрита, а витамин В3 обезопасит детей от появления врождённых дефектов.
Ранее по теме
-
Метод редактирования генов успешно снизил уровень холестерина у макак23 часа назад
-
Последствия инфаркта миокарда вылечит генная терапия7 суток назад
-
Инъекция новых клеток сердца помогает восстановиться после сердечного приступа8 суток назад
-
Сколько кофе нужно пить для укрепления сердца15 суток назад
-
Медики научились чистить сосуды изнутри с помощью нанонитей1 месяц назад
-
Кишечные бактерии влияют на развитие сердечно-сосудистых болезней1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
Команда Франции - первывй финалист World Cup-2018
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- На полуфинал Англия – Хорватия прилетит свыше 10 тысяч англичан
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Путин посетил Валаам
- Генсек НАТО: наличие проблем - не аргумент для изоляции России
- Делегация России покинула зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ
- Похищен владелец агрохолдинга "Орловская нива"
- Греция высылает двух российских дипломатов
Самое читаемое
-
Скончался внук Леонида Брежнева Андрей
- Коллеги арестованного пожарного: "Лучше бы вы сгорели в "Зимней вишне" вместе с детьми"
- DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями
- "Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян
- 8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезлились: вся правда о стоимости ремонта Bentley Bentayga
- УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки
- Болгары построили электрокар мощностью более 5000 л.с.
- Дорожников заставят быстрее латать ямы
- Suzuki рассказала о европейской версии Jimny (она приедет и к нам)
Экономика
-
Вашингтон преподнес рынкам неприятный сюрприз: "торговая война" выходит на новый этап
- Глобальный долг достиг рекордного уровня
- Средний чек россиян снизился 3-й месяц подряд
- США вводят новые пошлины на товары из Китая на $200 млрд
- Взлет перед обвалом? Как фондовый рынок РФ поставил рекорд
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Эксклюзив Сергея Мингажева из Таиланда
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Консерваторы собирают подписи в поддержку вотума недоверия Терезе Мэй
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Драка в центре Москвы закончилась гибелью человека
- Поиск пропавших людей: чем могут помочь волонтеры?
- В столице строят крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел
- Проект "Добрые дела": первые итоги
- Спасение подмосковных рек: в Балашихе очищают Пехорку
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков