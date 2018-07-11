Мультивитамины не уберегут от развития сердечно-сосудистых заболеваний

Мультивитамины и минеральные добавки не улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и не защищают от сердечного приступа и инсульта. К такому выводу пришли учёные, проведя крупное метаисследование.

Не так давно были опубликованы результаты другого метаанализа, в который вошли данные 179 различных клинических испытаний. Тогда эксперты заключили, что большинство распространённых витаминных добавок не приносят какую-либо пользу здоровью.

Специалисты изучали данные по всем причинам смерти, а авторы недавней работы сфокусировались на конкретных вопросах, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

После тщательного изучения научной литературы учёные нацелились на 18 конкретных исследований (он и вошли в метаанализ). В общей сложности специалисты получили данные о здоровье свыше двух миллионов пациентов, средний срок наблюдений за которыми составил 12 лет.

Результаты оказались достаточно убедительными: не было найдено никаких доказательств, предполагающих, что поливитаминные или минеральные пищевые добавки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца или инсульта.

"Исключительно сложно убедить людей, включая исследователей в области питания, признать, что поливитаминные и минеральные добавки не предотвращают сердечно-сосудистые заболевания", — говорит руководитель исследования Джунсок Ким (Joonseok Kim) из Университета Алабамы в Бирмингеме.

Он надеется, что результаты исследования "помогут снизить шумиху вокруг мультивитаминных и минеральных добавок и побудить людей использовать проверенные методы снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: употребление большого количества фруктов и овощей, физические упражнения и отказ от табака".

Известно, что огромное количество людей используют по крайней мере один витамин или минеральную пищевую добавку. Но, как показало исследование, большая часть последних бесполезна.

По мнению экспертов, в прошлом, когда рацион питания был более скудным, наблюдалось много заболеваний, возникающих только лишь по причине дефицита витаминов.

Между тем рацион питания современного человека более разнообразен. И теперь подобные заболевания достаточно редки, а наиболее часто встречающиеся недуги имеют многофакторную причину. Так что маловероятно, что ежедневная пищевая добавка как-то скажется на здоровье, предполагают учёные.

Важно отметить, что авторы исследования не говорят о том, что дополнительные минералы и витамины бесполезны в клинических случаях, когда пациенту крайне нужны такие добавки. Но для здорового взрослого человека без специфического диагностированного дефицита употребление витаминных добавок ни к чему не приведёт.

Как говорит Ким, приём поливитаминов и минеральных добавок в умеренных дозах редко вызывает прямой вред.

"Мы же призываем людей беречь здоровье сердца за счёт понимания индивидуальных рисков развития сердечных заболеваний и взаимодействия с медицинским сотрудником для создания плана, использующего проверенные меры по снижению риска", — отмечает он, добавляя, что существует множество более эффективных способов поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Он напоминает, что к ним относятся здоровое питание, физические упражнения, отказ от курения, контроль артериального давления и нездорового уровня холестерина, а также, при необходимости, медицинское лечение.

Авторы работы представили результаты своего исследования в статье, опубликованной в научном издании Cardiovascular Quality and Outcomes.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что кальций и витамин D не защитят от перелома костей. Впрочем, нельзя сказать, что витамины не приносят никакой пользы. Так, специалисты выяснили, что витамин D поможет предотвратить развитие ревматоидного артрита, а витамин В3 обезопасит детей от появления врождённых дефектов.