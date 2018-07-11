Момент взрыва машины с газовым оборудованием в Краснодаре попал на видео

В Краснодаре 10 июля была сильная жара, и температура воздуха доходила до 40 градусов, когда местная жительница шла по дороге мимо детского садика 10 июля. В это время в нескольких метрах от идущей женщины, раздался оглушительный взрыв.

Взорвался газовый баллон, установленный в припаркованном автомобиле. Перепуганной женщине повезло: летящие во все стороны обломки машины и газового оборудования ее не задели.

На месте происшествия побывали пожарные, однако их помощь не потребовалась, возгорания не произошло.