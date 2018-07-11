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11 июля 201813:35

Трамп: Германия отдает России миллиарды, а защищать ее почему-то должны США

Global Look Press

Дональд Трамп упрекнул Германию в том, что она "платит России миллиарды", а США при этом должны тратиться на оборону ФРГ. По словам американского лидера, НАТО необходимо разобраться с этой ситуацией.

Ранее во время рабочего завтрака с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом Дональд Трамп раскритиковал немецкие власти за то, что они мало вкладываются в оборону, но при этом отдают "миллиарды" России за газ, тем самым позволяя Москве полностью контролировать Берлин. По мнению Трампа, несправедливо, что Соединенные Штаты в такой ситуации должны еще и защищать Германию.

В свою очередь Йенс Столтенберг считает, что у "союзников существуют разногласия по газу", в том числе по проекту газопровода "Северный поток-2", но этот вопрос — не дело НАТО, а национальное решение.

Узнав о словах Трампа, канцлер Германии, не смогла согласиться с мнением американского президента.

"Хорошо, что Германия может проводить самостоятельную политику", — заявила Ангела Меркель, прибыв на саммит НАТО..

Как напоминает РИА Новости, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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