ФИФА может наказать Хорватию из-за баннера усташей

Международная федерация футбола завела дело в отношении Хорватского футбольного союза и сборной страны. Поводом стало появление на матче чемпионата мира против Нигерии баннера усташей, который пронесли на стадион хорватские болельщики.

Как сообщает "Спорт-экспресс", пока нет ясности, к чему приведет очередное расследование ФИФА. Напомним, что ранее был выведен из состава хорватской сборной экс-полузащитник команды Огнен Вукоевич из-за скандального видео, посвященного Украине.

Кроме того, за тот же ролик ФИФА вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде.

Усташи – националистическая террористическая организация, тесно сотрудничавшая с Германией и Италией в годы Второй мировой войны. Усташи боролись за независимость Хорватии, уничтожая сербов, евреев и цыган.