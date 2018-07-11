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Футбол-2018 5 минут назад

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11 июля 201813:31

ФИФА может наказать Хорватию из-за баннера усташей

EPA

Международная федерация футбола завела дело в отношении Хорватского футбольного союза и сборной страны. Поводом стало появление на матче чемпионата мира против Нигерии баннера усташей, который пронесли на стадион хорватские болельщики.

Как сообщает "Спорт-экспресс", пока нет ясности, к чему приведет очередное расследование ФИФА. Напомним, что ранее был выведен из состава хорватской сборной экс-полузащитник команды Огнен Вукоевич из-за скандального видео, посвященного Украине.

Кроме того, за тот же ролик ФИФА вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде.

Усташи – националистическая террористическая организация, тесно сотрудничавшая с Германией и Италией в годы Второй мировой войны. Усташи боролись за независимость Хорватии, уничтожая сербов, евреев и цыган.

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