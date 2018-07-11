Генсек НАТО: наличие проблем - не аргумент для изоляции России

Наличие проблем в отношениях с Москвой не повод для ее изоляции. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на полях саммита в Брюсселе​​​. По его мнению, важно говорить с Россией, "чтобы попытаться снизить напряженность, чтобы решать, в том числе, сложные вопросы".

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не признает "незаконную аннексию Крыма" и помнит о действиях в киберсфере и вмешательстве в выборы. Как сообщает РИА Новости, также он напомнил об отравлении Скрипалей в Солсбери. Однако генсек НАТО не считает, что наличие проблем является "аргументом для изоляции России", потому что в период значительного напряжения диалог особенно важен.

"Россия — это наш сосед, Россия никуда не денется, и нам нужен диалог с Россией", — отметил Столтенберг.

Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, в ходе которого большинство жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Западные страны итоги референдума не признали и ввели санкции в отношении Москвы. Киев до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Между тем в июне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами не исключил, что США могут признать Крым российским. На соответствующий вопрос он тогда ответил: "Посмотрим".