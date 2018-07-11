Упавший на рельсы пассажир остановил серую ветку московского метро

В среду днем прервано движение поездов на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро из-за падения пассажира на пути на станции "Владыкино", передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе столичной подземки, в настоящее время на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции "Отрадное" до "Савеловской" в направлении из центра. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства и причины произошедшего.