Сотрудники "Фиата" начнут забастовку из-за покупки Роналду

Сотрудники известного автомобильного концерна "Фиат" 15 июля начнут забастовку, связанную с переходом из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус" Криштиану Роналду, сумма трансфера которого составила 100 миллионов евро. Как известно, "Старой сеньорой", как и "Фиатом", владеет семья Аньелли.

"Пока рабочие все больше и больше затягивают пояса, компания готова отдать такую сумму за одного футболиста. Это неприемлемо, когда сотрудники продолжают экономить на себе из-за маленьких зарплат или задержке выплат, а компания в это время тратит сотни миллионов на покупку игрока", — цитирует ТАСС заявление профсоюза.

Забастовка сотрудников "Фиата" начнется 15 июля. Завершение ее планируется на 17 июля.