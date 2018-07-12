Бабушка-гардеробщица крала телефоны у школьников и дарила своим внукам

В Находке женщина, которая работала гардеробщицей в школе, предстанет перед судом по обвинению в краже в школе двух телефонов, которые впоследствии она подарила своим внукам.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре Приморского края, в июне 2017 года обвиняемая воспользовалась тем, что ее никто не видит, и украла смартфон стоимостью больше 7500 рублей. Его она затем подарила своей внучке.

Позже, в феврале 2018 года, в раздевалке школы она увидела, что из кармана куртки ученика выпал смартфон стоимостью 8500 рублей. Гардеробщица похитила его и подарила своему внуку.

Оба смартфона впоследствии нашли благодаря системе поиска телефонов по IMEI. Фигурантка дела призналась в содеянном, уголовное дело по статье "Кража" направлено в суд для рассмотрения по существу.