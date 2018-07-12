Тема:
Усиление НАТО у границ России 5 часов назад
Трамп попрекнул Европу газом и потребовал больше денег для НАТО
Бюджет НАТО стал поводом для споров. На саммите в Брюсселе Дональд Трамп возмутился, почему союзники не хотят увеличивать отчисления в общий бюджет, хотя договорились об этом еще 4 года назад. Кто не соблюдает финансовую дисциплину?
В НАТО поспорили о бюджетных правилах. Приехавший на саммит Дональд Трамп возмутился: почему Америка платит больше всех? И почему не все союзники держат слово? В 2014 году все договорились нарастить расходы в бюджет НАТО до 2 процентов ВВП.
"Латвия следует этому правилу, и мы уже достигли 2 % ВВП, но, конечно, я думаю, это может быть очень полезно для всех стран НАТО. Потому что это необходимо для нашей безопасности в Европе. Это необходимо для безопасности в мире", — заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.
Но это Латвия. По остальным расклад такой: восемь стран повысят отчисления уже до конца года — это США, Греция, Эстония, Британия, Польша, Литва и Румыния. Три последние 2 процента не потянут. У них будет 1,9. Но вопросов от этого не меньше. Вся прибалтийская экономка, например, в 10 раз меньше испанской — 100 миллиардов долларов. Поэтому и вклад в оборону незначительный.
Хотя вот парадокс. Упомянутая Испания тратит на оборону меньше 1 процента. Как и Бельгия. Тут все дело в абсолютных расходах. И у США, что логично, они самые большие — 670 миллиардов долларов, или 3,6% ВВП.
"Мы ожидаем за последний год самое значительное увеличение военных расходов европейских стран и Канады. Мы видим, что все союзники начали увеличивать расходы на оборону. Конечно, у президента Дональда Трампа очень прямые формулировки и сообщения на тему военных расходов, но в основном мы с ним согласны", — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Не согласны делегаты оказались по газовому вопросу. Речь идет о "Северном потоке 2". По нему ямальский газ должен пойти в Европу по дну Балтики в конце 2019 года. И Дональд Трамп посчитал: энергопроект делает Германию "заложницей России". И намекнул на возможные санкции компаниям-участницам.
Представитель НАТО, недолго думая, напомнил Трампу: строительство газовой магистрали — суверенное дело каждой страны, в том числе Германии, которая, к слову, первая выдала разрешение на прокладку труб. К Берлину, впрочем, претензий по расходам быть не должно. И даже наоборот. Лидер европейской экономики тратит на армию больше остальных.
"Два процента, которые в бюджет НАТО вносят, — это 80 млрд евро. И примерно столько же Германия тратит на свой оборонный бюджет. И получается — у них военные расходы не 2 процента, как в законе, а фактически 4 процента, то есть 160 млрд евро. Это достаточно емкая цифра. Поэтому содержать армию — дорогое удовольствие. В Евросоюзе не раз поднимался вопрос о создании единой европейской армии, которая снизила бы нагрузку финансовую на бюджеты этих стран", — отметил военный эксперт Алексей Леонков.
Вашингтон, в свою очередь, по-прежнему держит груз на себе. В этом году расходы должны достигнуть 700 миллиардов, в 2019-м еще больше — 716 миллиардов.
Но это вполне совпадает с мировым трендом. Глобальные траты на вооружения в этом году — рекордные за 10 лет. Один триллион 670 миллиардов.
Не исключено, что и бюджеты НАТО придется пополнять новыми ресурсами. В американской администрации предложили тратить еще больше: 4 процента от ВВП к 2024 году. Но готовы ли союзники к такому повороту?
Ранее по теме
-
Трамп хочет, чтобы Европа "набивала сундуки" НАТО, а не России17 часов назад
-
Первый день саммита НАТО: члены альянса недовольны прихотями Трампа21 час назад
-
В Прибалтике создан штаб Северной дивизии НАТО21 час назад
-
НАТО будут командовать из США и Германии22 часа назад
-
Меркель высказалась за разумные отношения НАТО с Россией5 суток назад
-
Берлин не комментирует ситуацию с американскими военными12 суток назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Систему VAR не оставят в России после чемпионата мира
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп попрекнул Европу газом
- Немецкий суд решил выдать Пучдемона Испании
- 9 миллиардов Захарченко перечислены в бюджет
- Озоновой дыры над Антарктидой больше нет
- Любимое место отдыха европейской богемы
Самое читаемое
-
Скончался внук Леонида Брежнева Андрей
- Из квартиры погибший звезды реалити-шоу украдены драгоценности и деньги
- DJ Smash и Тимати приехали в суд на Bentley и с телохранителями
- "Трезвая Россия" просит лишить российского гражданства автохамку Мару Багдасарян
- 8 лет охоты: в Австралии пойман гигантский крокодил
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat
- Роскошный внедорожник Rezvani Tank превратился в броневик
- Пенсионерка не отличила седан от кроссовера и угнала чужую машину
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Саммит НАТО: Трамп требует от ЕС платить 4% ВВП
- Трамп: поток "трубопроводных долларов" через РФ неприемлем
- ФРС пытается предсказать новый кризис
- Товарооборот РФ растет по всем направлениям
- Какие компании максимально эффективно используют рабочую силу?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
Путин посетил Валаам
- Мощное наводнение в Забайкалье
- Спасение детей в Таиланде: ликуют все, кроме Илона Маска
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Во дворе дома на Ленинском проспекте поймали двухметровую змею
- Для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч
- Компания лихачей сняла на видео дерзкий заезд на BMW
- "Аптекарский огород" приглашает полюбоваться цветением кувшинок
- Черные экскурсоводы в храмах искусств: реальна ли угроза?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков