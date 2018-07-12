Трамп попрекнул Европу газом и потребовал больше денег для НАТО

Бюджет НАТО стал поводом для споров. На саммите в Брюсселе Дональд Трамп возмутился, почему союзники не хотят увеличивать отчисления в общий бюджет, хотя договорились об этом еще 4 года назад. Кто не соблюдает финансовую дисциплину?

В НАТО поспорили о бюджетных правилах. Приехавший на саммит Дональд Трамп возмутился: почему Америка платит больше всех? И почему не все союзники держат слово? В 2014 году все договорились нарастить расходы в бюджет НАТО до 2 процентов ВВП.

"Латвия следует этому правилу, и мы уже достигли 2 % ВВП, но, конечно, я думаю, это может быть очень полезно для всех стран НАТО. Потому что это необходимо для нашей безопасности в Европе. Это необходимо для безопасности в мире", — заявил президент Латвии Раймондс Вейонис.

Но это Латвия. По остальным расклад такой: восемь стран повысят отчисления уже до конца года — это США, Греция, Эстония, Британия, Польша, Литва и Румыния. Три последние 2 процента не потянут. У них будет 1,9. Но вопросов от этого не меньше. Вся прибалтийская экономка, например, в 10 раз меньше испанской — 100 миллиардов долларов. Поэтому и вклад в оборону незначительный.

Хотя вот парадокс. Упомянутая Испания тратит на оборону меньше 1 процента. Как и Бельгия. Тут все дело в абсолютных расходах. И у США, что логично, они самые большие — 670 миллиардов долларов, или 3,6% ВВП.

"Мы ожидаем за последний год самое значительное увеличение военных расходов европейских стран и Канады. Мы видим, что все союзники начали увеличивать расходы на оборону. Конечно, у президента Дональда Трампа очень прямые формулировки и сообщения на тему военных расходов, но в основном мы с ним согласны", — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Не согласны делегаты оказались по газовому вопросу. Речь идет о "Северном потоке 2". По нему ямальский газ должен пойти в Европу по дну Балтики в конце 2019 года. И Дональд Трамп посчитал: энергопроект делает Германию "заложницей России". И намекнул на возможные санкции компаниям-участницам.

Представитель НАТО, недолго думая, напомнил Трампу: строительство газовой магистрали — суверенное дело каждой страны, в том числе Германии, которая, к слову, первая выдала разрешение на прокладку труб. К Берлину, впрочем, претензий по расходам быть не должно. И даже наоборот. Лидер европейской экономики тратит на армию больше остальных.

"Два процента, которые в бюджет НАТО вносят, — это 80 млрд евро. И примерно столько же Германия тратит на свой оборонный бюджет. И получается — у них военные расходы не 2 процента, как в законе, а фактически 4 процента, то есть 160 млрд евро. Это достаточно емкая цифра. Поэтому содержать армию — дорогое удовольствие. В Евросоюзе не раз поднимался вопрос о создании единой европейской армии, которая снизила бы нагрузку финансовую на бюджеты этих стран", — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Вашингтон, в свою очередь, по-прежнему держит груз на себе. В этом году расходы должны достигнуть 700 миллиардов, в 2019-м еще больше — 716 миллиардов.

Но это вполне совпадает с мировым трендом. Глобальные траты на вооружения в этом году — рекордные за 10 лет. Один триллион 670 миллиардов.

Не исключено, что и бюджеты НАТО придется пополнять новыми ресурсами. В американской администрации предложили тратить еще больше: 4 процента от ВВП к 2024 году. Но готовы ли союзники к такому повороту?