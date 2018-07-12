Верки Сердючки скоро не станет

Андрей Данилко объявил о том, что вскоре прекратит выступления в образе Верки Сердючки, пишет украинский портал "Вести". Ожидается, что 13 июля "она" вместе со своей сценической "мамой" выступит в Одессе, а через год Данилко и коллектив из 20 человек собираются в прощальный гастрольный тур по всей Украине.

"Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли — некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и в принципе не работать", — пояснил артист.

Он пообещал, что гастрольный тур будет "грандиозным", "ярким шоу, достойным Верки Сердючки, которая и "сама по себе уже праздник".

Данилко также сообщил, что Верка подготовила несколько новых песен, премьера которых состоится именно в Одессе.

По сведению ряда СМИ, попрощавшись с выступлениями на Украине, Данилко может продолжить свою концертную деятельность в России. Об этом пишет, в частности, сайт М24.

Между тем, помощник артиста Игорь Турчинский в беседе с RT весьма удивился этим сообщениям в прессе. По его словам, он не знает о подобных заявлениях Андрея Данилко и не понимает, какие должны быть мотивы, чтобы отказаться от образа Верки Сердючки. "Это закончит нашу деятельность", — сказал Турчинский.