80-летняя волгоградка зарезала однопалатниц, изгоняя из них бесов

В Волгограде 80-летняя пациентка одной из больниц зарезала соседку по палате и ранила другую, передает "Интерфакс" со ссылкой на СКР.

Пенсионерка лежала в терапевтическом отделении с еще тремя пожилыми женщинами. В четверг рано утром она ударила ножом спящую 79-летнюю соседку по палате и ранила в шею 83-летнюю пенсионерку, а затем вышла в коридор.

На крики раненой женщины прибежал персонал больницы, у преступницы отобрали нож и вызвали полицию. Медработникам пенсионерка сообщила, что таким образом изгоняла бесов из соседок по палате.