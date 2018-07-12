Основатель сети Papa John’s подал в отставку из-за запрещенного слова

Джон Шнаттер — основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's ушел с поста председателя совета директоров компании после скандала из-за расистского слова, пишет Forbes.

В мае во время корпоративной телеконференции, на которой обсуждалась тема скандалов, Шнаттер вспомнил, как полковник Сандерс (основатель сети KFC) "называл черных ниггерами" и при этом не сталкивался с публичным протестом.

После упоминания Шнаттером этого расистского слова, а также воспоминаний об отношении к афроамериканцам в его детстве в Индиане, разразился скандал. В результате независимые директора компании приняли отставку Джона Шнаттера с поста председателя совета.

Джон Шнаттер основал пиццерию Papa John's в 1984 году, напоминает РИА Новости.