Коляска с 2-месячным младенцем загорелась от сигареты матери

Младенец попал в реанимацию тамбовской детской больницы из-за 12% ожогов тела. Травмы ребенок получил от загоревшейся коляски. На стоящую на балконе коляску с ребенком попал пепел от сигареты, которую курила его 19-летняя мать. После этого коляска вспыхнула.

Состояние ребенка стабильно тяжелое, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе опрашивают родителей двухмесячного малыша, соседей и родственников.