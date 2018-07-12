Немецкий суд решил выдать Пучдемона Испании

Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн разрешил выдать Испании Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств.

При этом суд отклонил возможность выдачи политика по обвинению в подстрекательстве к бунту, хотя Испания предоставила видеозаписи, которые могут свидетельствовать об этом. Но суд счел эти материалы неубедительными. Как сообщает ТАСС, теперь испанские власти не смогут привлечь его к ответственности по этой статье.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о выходе из состава королевства и провозглашении независимости. В ответ Мадрид отстранил Пучдемона от должности главы каталонского правительства и начал уголовное преследование. После этого он и его соратники бежали из страны.

В конце марта Пучдемон был задержан в Германии на границе с Данией. Позже он выпущен на свободу под залог 75 тысяч евро.